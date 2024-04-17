بعد مشاركتها في صيد العقارب.. مي القاضي تكشف بداية عملها بالفن

نجاح كبير حققته الفنانة مي القاضي بعد مشاركتها في مسلسل صيد العقارب من خلال تسجيد دور «ولاء» ابنه الحاج إسماعيل الغول (الفنان رياض الخولي)، وأشاد الجمهور بدورها في المسلسل خاصة بعد قتل زوجها، لأنها كانت تعتقد أنه يخونها.

بداية دخول عالم التمثيل

أسرار شخصية عديدة تحدثت عنها الفنانة مي القاضي خلال استضافتها في برنامج «السفيرة عزيزة» الذي يعرض على قناة «دي إم سي» منها رحلة دخولها عالم التمثيل التي وصفتها بالمرحلة الأكثر حظا في حياتها، إذ كانت تشارك في إحدى ورش التمثيل، وتم ترشيحها من أحد الأشخاص للمشاركة في بعض الأعمال الفنية، والتي كان بينها مسلسل خطوط حمراء بطولة الفنان أحمد السقا: «أنا بدايتي الفنية كنت باخد ورشة، والحمد لله كنت محظوظة جدا، وتم ترشيحي أنا والمجموعة اللي معانا لكذا عمل، وكانوا 3 أعمال أخدوني فيهم كلكهم».

لم تعتقد مي القاضي أنها ستصبح من الفنانات المعروفات في عالم التمثيل، حيث بدأت شهرتها بعد عرض مسلسل خطوط حمراء: «بعد خطوط حمراء كنت نازلة المول مع صحابي، وفجأة لقيت الناس بتشاور وعليا ويجوا يسلموا عليا، وأنهم عارفيني كنت وقتها متفاجئة جدًا»، مشيرة إلى أنها رفضت العديد من الأعمال الفنية الكبيرة من قبل.

المشاركة في مسلسل صيد العقارب

وخلال اللقاء تحدثت مي القاضي عن كواليس مشاركتها في مسلسل صيد العقارب بطولة الفنانة غادة عبد الرازق معبرة عن مدى سعاتها للمشاركة في المسلسل، مضيفة أن تجسيد شخصية «ولاء» في هو الأقرب لها ولشخصيتها: «شبهي في شكلها ولبسها، وهادية ولما بتقلب قلبتها بتكون كارثية».