مي القاضي: أفضل تمثيل المشاهد الصعبة أكثر من الرومانسية (فيديو)

كشفت الفنانة مي القاضي، عن تفاصيل تجسيدها شخصية «ولاء» في مسلسل «صيد العقارب»، مشددة على أن مشاهد النيابة الأفضل في المسلسل وكلها مشاعر، لافتة إلى دخولها بنوبات بكاء متكررة مع قراءة السيناريو بسبب تعاطفها الشديد مع الشخصية، وبشكل خاص عند قراءة الجزء الخاص بالنيابة، منوهة بأنها كنت تشعر بالخوف من ألا تظهر بصورة مميزة.

رفضت استخدام سكينة حقيقية في مشهد القتل

وشددت «القاضي»، خلال لقائه مع الإعلاميتين يارا مجدي وسارة سراج، ببرنامج «حصاد الدراما»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن المخرج أحمد حسن كان يريد استخدامها لسكينة حقيقية في مشهد قتل زوجها بعد خيانته لها، منوهة بأنها رفضت استخدامها واستخدم أخرى غير حقيقية، منوهة لأنها كانت تشعر بالخوف من استخدام سلاح حقيقي في قتل زوجها بالمسلسل رغم أنه كان يرتدي وسائل أمان.

أفضل مشاهد النيابة والقتل

وأشارت إلى أنها تفضل المشاهد الصعبة مثل مشاهد النيابة والقتل عن المشاهد الرومانسية أو الأخرى العائلية أو الاجتماعية التي ليس بها أي صعاب، موضحة أنها تحب المشاهد الصعبة، معقبة: «بتطلع مني أحلى من المشاهد الرومانسية».

ونوهت بأنها تريد أيضًا المشاركة في العديد من المسلسلات التاريخية، موضحة أنها كانت تريد أن تعيش في العقود السابقة الخمسينيات من القرن الماضي، منوهة بأن لا تتذكر شخصية معينة تريد أن تقدمها في عمل درامي يمثل هذه الفترة التاريخية.