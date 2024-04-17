مي القاضي: شخصية سالي في صيد العقارب تشبهني.. وسعيدة بالعمل مع غادة عبدالرازق

قالت الفنانة مي القاضي، إنّ قيامها بأكثر من عمل ضمن موسم دراما رمضان 2024، منها صيد العقارب ورحيل، كان صعبا للغاية نظرًا لاختلاف الشخصيات التي كانت تقدمها.

تقمص شخصيات مختلفة

وأعربت «القاضي» خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، عن سعادتها بتقديم أعمال درامية مختلفة، لافتة إلى أنه بمجرد دخول ساحة التصوير يتلاشى كل الخوف وتبدأ في تقمص كل شخصية على حده.

وأشارت إلى أن تجسيد شخصية «ولاء» في مسلسل صيد العقارب، هو الأقرب لها ولشخصيتها: «شبهي في شكلها ولبسها وهادية ولما بتقلب قلبتها بتكون كارثية».

العمل مع غادة عبدالرازق

وأضافت أن العمل مع الفنانة غادة عبد الرازق ممتع: «أنا اشتغلت 3 مسلسلات وأكثر مسلسل كواليسه حلوة هو صيد العقارب لأن غادة عبد الرازق موجودة، وبتخلي في روح حلوة، لأنها لطيفة مع الناس وعايزة كل حاجة تطلع مظبوطة، بس للأسف مشتغلناس مع بعض كتير».