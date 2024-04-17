مي القاضي تكشف كواليس دورها في مسلسل صيد العقارب

تحدثت الفنانة مي القاضي، عن كواليس تحضيرها لشخصية «ولاء» في مسلسل صيد العقارب، كاشفة عن أصعب المشاهد التي تعرضت لها، «أول مرة أعمل مشهد قتل في مسلسل، وكنت خايفة جدا، والمشهد ده أنا بفضل استرجعه لحد دلوقتي، وأفتكر أنا حسيت بإيه ودي حاجة صعبة».

دراما رمضان 2024 مسلسل صيد العقارب

استنكرت «القاضي» خلال حوارها ببرنامج «السفيرة عزيزة» المُذاع على فضائية «دي إم سي» من تقديم الإعلاميتين سالي شاهين ونهى عبد العزيز، رد فعل ولاء بعد قتل زوجها بعد خيانته لها، قائلة، إنها في حالة تعرضها لنفس الحادث ستتركه، «أنا لو مكان ولاء عمري ما هقتل، لا لو اتخنت هسيبه».

وأشارت مي القاضي، إلى أنها شخصية صعبة، «لا أثق في أحد بسهولة، لازم أخد حقي من أي حد آذاني، والحمدلله ربنا بيجيبلي حقي».