سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 18-4-2024

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3230 جنيها للبيع، مقارنة بـ3255 جنيها للشراء خلال بداية التعاملات اليوم الخميس 18-4-2024، بحسب الأسعار المعلنة من منصة «جولد بيليون» العالمية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

تنشر «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21، في محال الصاغة، وباقي الأعيرة، وفقا لآخر تحديث لمنصة جولد بيليون العالمية.

سجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3692 جنيها للبيع، و3720 جنيها للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم 3384 جنيها للبيع، و3410 جنيهات للشراء.

سجل سعر الذهب عيار 21 انخفاضا عند 3230 جنيهًا للبيع، و3255 جنيهًا للشراء.

شهد سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة حالة من الانخفاض عند مستوى 2777 جنيها للبيع، و2890 جنيها للشراء.

يسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2156 جنيها للبيع، و2170 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في تعاملات اليوم ليسجل 26 ألفًا و40 جنيهًا للبيع.

وسجل سعر أوقية الذهب العالمية 2390 دولار للبيع، و2391 دولار للشراء.