سعر جرام الذهب عيار 21 في منتصف التعاملات الصباحية.. كم سجل اليوم؟

استقرار كبير وملحوظ شهده سعر جرام الذهب عيار 21 لليوم الأحد 14-4-2024 في مصر، خاصة خلال منتصف التعاملات الصباحية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 3235 جنيها للشراء، هذا وقد شهد سعر جرام الذهب، أمس السبت، انخفاضا وصل لـ70 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن»، سعر جرام الذهب عيار 21، وكذلك باقي الأعيرة الأخرى، بحسب آخر تحديث لشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم نحو 3697 جنيها دون إضافة ضريبة أو مصنعية، فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3235 جنيه دون إضافة ضريبة أو مصنعية.

سعر الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 2773 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية، فيما سجل سعر عيار 14 نحو 2157 جنيها للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 25 ألفًا و880 جنيها، فيما سجل سعر أونصة الذهب نحو 2344 دولارًا للشراء.