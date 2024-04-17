انخفاض في سعر الذهب عيار 21 بمحلات الصاغة.. إقبال كبير على الشراء

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، 3255 جنيها، بعدما تراجع أمس بقيمة 15 جنيها عن بداية الأسبوع، تزامنًا مع القضاء على أزمة الدولار في السوق الموازية، ووضع سعر عادل للجنيه المصري، وفقا لبيانات الأسعار من مؤسسة «جولد بيليون» والشعبة العامة للذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في السوق

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في التعاملات الصباحية نحو 3720 جنيهًا للشراء، قبل إضافة سعر الضريبة والمصنعية.

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في بداية التعاملات نحو 2790 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

أما سعر الجنيه الذهب اليوم، فسجّل نحو 26 ألفًا و40 جنيها، دون سعر المصنعية والضريبة.

جاءت الأسعار عقب ارتفاع الطلب على الذهب خلال فترة عيد الفطر، وفق بيانات شعبة الذهب والمجوهرات في الاتحاد العام للغرف التجارية.

وتشهد أسعار الذهب عالميًا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في الأسعار، إذ سجل سعر الأوقية 2391 دولارا.