محافظ الفيوم يوجه بتيسير إجراءات توريد القمح وسرعة تسليم المستحقات

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مسؤولي الصوامع، بتيسير كل الإجراءات أمام موردي محصول الذهب الأصفر من المزارعين، وذلك لضمان سير عملية التوريد بسهولة ويسر، فضلًا عن سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بتسليم المستحقات المالية بحد أقصى 48 ساعة.

وتابع محافظ الفيوم صوامع طامية، واطمأن على سير عملية توريد القمح 2024، خصوصًا أنّه أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي توليها الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا لزيادة الإنتاج المحلي والاكتفاء منه.

التصدي لمحاولة تهريب القمح إلى خارج المحافظة

وأكد محافظ الفيوم، ضرورة إحكام السيطرة والرقابة، للتأكد من تطبيق قرار حظر تداول محصول القمح خارج محافظة الفيوم، مع اليقظة التامة ونشر الحملات التفتيشية على مختلف الطرق، ومداخل ومخارج الإقليم، لمنع تداول محصول القمح بشكل غير رسمي، إلا في حالة وجود تصريح كتابي من الجهات المعنية، موجهًا بضرورة تشديد العقوبات، وتطبيقها لتكون رادعة على المخالفين.

سعر عادل لإردب القمح

وذكر المحافظ، أنّ الدولة رفعت سعر إردب القمح 2024 ليكون مُجزيًا للمزارع، بزيادة 500 جنيه عن سعر توريد القمح العام الماضي، ضمن خطتها لمواجهة تهريب القمح، والوصول للاكتفاء الذاتي من الإنتاج المحلي.

الحفاظ على مخزون الأقماح

في سياق متصل، قال المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، إنّ صومعة طامية تشمل تهوية جيدة في الخلايا الستة والتي تسع لحفظ 60 ألف طن من القمح، إذ إنّها تحفظ الأقماح المخزنة لفترة طويلة تصل لعام، حتى يتم تسليمها إلى المطاحن التابعة لوزارة التموين.

14 موقعا لاستقبال القمح بالفيوم

وأشار «حرزالله» إلى أنّ محافظة الفيوم تضم 14 موقعًا لتوريد القمح في مختلف المراكز والقرى بنطاق الإقليم، منها 3 صوامع في طامية والفيوم وقصر الباسل، و4 هناجر بدمو وتطون وطامية ودانيا، و7 شون بقرى سيلا، وعزبة قلمشاه، ومطرطارس، والعزب، والشواشنة، وجرفس، وأبشواي.