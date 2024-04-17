أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024، موضحة أن الامتحانات تُعقد ورقيا في المدارس في لجان مؤمنة جيداً ومراعية لكل الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد، وتُعقد وفق المواصفات الفنية التي حددها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني

وترصد «الوطن» في التقرير التالي، جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2024 بالجيزة، وفقما أعلنت عنه المديرية، والتي تبدأ اعتبارا من يوم 18 من شهر مايو المقبل، وتنتهي يوم الخميس الموافق 23 من نفس الشهر، ومن المقرر أن تشتمل على أسئلة موضوعية ومقالية تقيس مخرجات التعلم.

- يُعقد يوم السبت الموافق 18 من شهر مايو المقبل امتحان اللغة العربية والخط.

- يُعقد يوم الأحد الموافق 19 من شهر مايو امتحان الجبر والإحصاء والكومبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- يُعقد يوم الاثنين الموافق 20 من شهر مايو المقبل، امتحان الهندسة.

- يُعقد يوم الثلاثاء الموافق 21 من شهر مايو المقبل، امتحان اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- يُعقد يوم الأربعاء الموافق 22 من شهر مايو المقبل، امتحان العلوم والتربية الفنية.

- يُعقد يوم الخميس الموافق 23 من شهر مايو المقبل، امتحان الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية الخاصة بمدرسة السعيدية الرياضية.

ونوهت المديرية، إلى أنه تم التنبيه على جميع الإدارات التعليمية بضرورة الانتهاء من شرح المقررات الدراسية وفق الخريطة الزمنية التي حددتها وزارة التربية والتعليم، ومراجعة ما تم شرحه مع الطلاب للتأكد من استيعاب الطالب لمخرجات التعلم، فضلاً عن الاستعداد الجيد للامتحانات.