«بدأت الليلة».. جدول 17 عرضا مسرحيا لقصور الثقافة بالإسكندرية والبحيرة

تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، 17 عرضا مسرحيا في محافظتي الإسكندرية والبحيرة، ضمن برنامج الموسم الحالي.

العروض المسرحية بالإسكندرية

وتنطلق العروض اليوم الأربعاء بالإسكندرية، مع عرض «الرقيم» لفرقة قصر ثقافة مصطفى كامل، من إخراج أحمد بركات، وغدا الخميس بعرض «رطل لحم» لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، وإخراج محمد الزيني، وفي يوم الجمعة 19 أبريل تقدم فرقة قومية الإسكندرية عرضها «سجن النسا» إخراج ريهام عبد الرازق، ويشهد يوم السبت 20 أبريل عرضا مسرحيا بعنوان «الحضيض» لفرقة قصر ثقافة الأنفوشي، إخراج إبراهيم الفرن.

وبدءا من يوم الاثنين 22 أبريل تبدأ أولى عروض «التجارب النوعية» مع مسرحية «تسمحيلي بالرقصة دي» لفرقة قصر ثقافة الشاطبي، وإخراج شريف عباس، ويوم الثلاثاء 23 أبريل تقدم فرقة قصر ثقافة برج العرب عرضها المسرحي «ليلة القتلة» إخراج إبراهيم أحمد، ويوم الأربعاء 24 أبريل يقدم العرض المسرحي «الماراثون» إخراج محمد بهجت، أما يوم 25 أبريل تقدم فرقة بيت ثقافة بولكلي عرضها «كلوز أب» للمخرج محمد عبد المنعم، ويوم الجمعة تقدم فرقة قصر ثقافة مصطفى كامل عرضها المسرحي «الدخان» للمخرج محمد عبد المولى، وتختتم عروض الإسكندرية يوم السبت 27 أبريل مع عرض «كاسبر» لفرقة بيت ثقافة بولكلي إخراج أشرف علي.

والعروض إنتاج الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وتقدم بإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش وفرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، وجميع العروض تقدم بالمجان على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي في تمام الثامنة مساءً، فيما عدا عرض «كلوز أب» يقدم باستديو چناكليس.

العروض المسرحية في البحيرة

وتتواصل الفعاليات مع عروض التجارب النوعية بفرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني وتستمر لمدة 4 أيام، تبدأ يوم الأحد 28 أبريل مع عرض «بنت القمر» لفرقة المحمودية إخراج محمد الحداد، وذلك على مسرح النادي الاجتماعي، ويوم الاثنين تقدم فرقة وادي النطرون عرضها «دراما الشحاتين» على مسرح القصر إخراج غادة كمال، وفي يوم الثلاثاء 30 أبريل يشهد مركز الإبداع الفني بدمنهور العرض المسرحي «انتحار مؤقت» إخراج محمد أبو علو، أما عرض «نهاية اللعبة» لفرقة بيت ثقافة الدلنجات يقدم يوم الأربعاء 1 مايو على مسرح البيت، إخراج محمود إسحاق.

وفي يوم الخميس 2 مايو تبدأ أولى عروض «الشرائح المسرحية» مع عرض «قارب بلا صياد» على مسرح قصر ثقافة دمنهور للمخرج عمرو جلال، ويقدم المخرج محمد البياع يوم الجمعة 3 مايو العرض المسرحي «6 شخصيات تبحث عن مؤلف» على قصر ثقافة أبو المطامير، وتختتم العروض يوم السبت 4 مايو مع العرض المسرحي «السد» لقومية البحيرة إخراج محمد عفيفي على مسرح قصر ثقافة دمنهور، وتقام جميع العروض أيضا في الثامنة مساء.