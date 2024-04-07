أحمد العوضي: لو حياتي مسرحية اسميها «الطموح»

قال الفنان أحمد العوضي، إنه إذا قام بتمثيل قصة حياته مسرحية فبالتأكيد سيكون عنوانها «الطموح»، موضحا أنَّ فصول مسرحيته سيختار أن يكتب فصلها الأول من وحي تجربته الإنسانية التي أهلته لمشوار الفن وسيبدأها من طفولته.

طفولة العوضي في عين شمس

وأضاف «العوضي»، في حواره ببرنامج «ع المسرح»، تقديم الإعلامية منى عبد الوهاب، المُذاع على شاشة «الحياة»: «بداية طفولتي كانت في عين شمس حيث نشأت وتربيت وتأثرت شخصيتي وتكويني وانعكس كل ذلك على مسيرتي الفنية».

طفولة أحمد العوضي ونشأته

وتابع: «كل طفولتي وتربيتي ونشأتي وعلاقتي بأهلي وأصدقائي، كل هذا كون مخزون لدي من الصغر نجحت أن أكبر به وانعكس على مشواري الفني».