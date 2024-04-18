ريهام حجاج تشيد بـ«المتحدة» لتقديمها مسلسل مليحة: مرجع للأجيال الجديدة

أشادت الفنانة ريهام حجاج، بخطوة قيام الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقديم مسلسل «مليحة» عن القضية الفلسطينية، في دراما رمضان الماضي.

وقالت ريهام حجاج في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه النوعية من المسلسلات تفضح العدو، وتوثق الحقائق في الوقت نفسه، مضيفة أن الأجيال الجديدة لا بد أن تعلم بحقيقة ما يحدث، ولن نجد أقوى من الدراما كي تكون مرجعا لهم، بحسب قولها.

ريهام حجاج: العدو ينتج أعمالاً فنية تحمل كذبا وافتراءات

أشارت ريهام حجاج، إلى أن العدو يُنتج أعمالاً مضللة كلها كذب وافتراءات وأحداث مغايرة للحقيقة، لافتة إلى أن اهتمامنا بتقديم الواقع الحقيقي في أعمال تليفزيونية، خطوة تستحق الإشادة والثناء، انطلاقا من دور الفن في التعرض للواقع ومناقشة قضاياه.

أبطال مسلسل مليحة

مسلسل «مليحة» بطولة دياب، ميرفت أمين، أشرف زكي، حنان سليمان، أمير المصري، علي الطيب، سيرين خاص، ديانا رحمة وكوكبة من النجوم، من تأليف رشا الجزار، وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن ريهام حجاج شاركت في دراما رمضان الماضي بمسلسل «صدفة»، وشاركها البطولة خالد الصاوي، عصام السقا، رحاب الجمل، سلوى خطاب، رباب ممتاز وكوكبة من النجوم.