سامي مغاوري: مشهد ذبح ابني كان الأصعب في مسلسل مليحة

قال الفنان سامي مغاوري، إنّ سيناريو مسلسل مليحة جذبه عندما قرأه لأول مرة، موضحًا: «عندما تحدث معي المخرج عمرو عرفة عن المسلسل لأول مرة شعرت بارتياح نفسي».

وأضاف «مغاوري» في حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر قناة «الحياة»: «رغم كل الأدوار اللي عملتها قبل كده، لكن الدور ده أثر فيّ نفسيا، وحسسني إني بعمل تحديث».

وتابع: «أول يوم في المسلسل كان الأصعب على الإطلاق، فالمكان كان صعب الوصول إليه، ليس مكانا عسكريا، لكنه يشبه العريش تماما، لكني كنت سعيدا وكنت أتغافل عن أي مشكلات بسبب فرحي بالدور».

وواصل: «صوّرت أصعب مشهد بالنسبة لي في أول يوم تصوير، وهو ذبح ابني»، وأردف باكيا: «كان مشهدا صعبا جدا، صعب جدا إن أب يشوف ابنه بيتدبح قدامه، تفاعلت مع الحدث رغم الضرب والعنف، إلا أن مشهد ذبح ابني كان الأعنف في كل ما يحدث».