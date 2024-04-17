التوترات بين إسرائيل وإيران والحرب بغزة.. ملفات على طاولة مجموعة السبع

عرض برنامج «ملف اليوم»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي كمال ماضي، بعنوان: «الحرب الروسية الأوكرانية.. التوترات بين إسرائيل وإيران والحرب على غزة.. ملفات على طاولة مجموعة السبع».

الحرب الأوكرانية.. العدوان على غزة.. التوترات بين إسرائيل وإيران، ثلاثة ملفات شائكة تسعى مجموعة السبع إلى مناقشتها على مدار 3 أيام آملة في تهدئة التوترات التي لطالما مثلت صداعا في رأس أوروبا وما زالت تعكر صفو الأمن العالمي الذي يمثل ملفا مهما على رأس أولويات مجموعة السبع، فما الذي ستفسر عنه هذه الاجتماعات؟

في جزيرة كابري الإيطالية يسعى وزراء خارجية مجموعة السبع للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة، والذي أثار توترات عالمية بل خلافا حادا بين المسؤولين الإسرائيليين من جهة والمسؤولين الأوروبيين من جهة أخرى، إذ يأتي اجتماع دول السبع وسط تعنت إسرائيلي بضرورة تنفيذ مخططات اجتياح أوسع في القطاع.