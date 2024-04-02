محاولات اختراق.. خبير تكنولوجي يكشف سبب الأعطال المتكررة في فيسبوك وإنستجرام

خلال الساعات القليلة الماضية، ضرب عطل فني تطبيق الصور الشهير إنستجرام في عدة دول حول العالم، واشتكى عدد من المواطنين من أعطال متعلقة بتسجيل الدخول، بالإضافة إلى صعوبة تشغيل البرنامج وتسجيل الخروج من الأجهزة، كما أن بعض مستخدمي فيسبوك نشروا عبر التطبيق ذاته، شكاوى متعلقة بمشكلة عدم ظهور الصور والفيديوهات، فما هي أسباب كثرة أعطال شركة ميتا في الفترة الأخيرة؟

تامر محمد، الخبير التكتنولوجي، تحدث لـ«الوطن»، عن الأسباب الحقيقية لكثرة أعطال شركة ميتا، موضحًا أن تلك الأعطال تحدث غالبًا عند وجود محاولات اختراق على الشركة، ما يضطر مسؤولي الأمن إلى تحجيم وصول المستخدمين لبعض الخدمات، مضيفًا: «اللي حصل ده بيكون في الأغلب محاولات هاك على الشركة، علشان كده الشركة بتوقف بعض خدماتها على المستخدمين علشان تقاوم الاختراقات دي».

ربط التطبيقات ببعضها السبب الآخر

وهناك احتمال آخر يسبب الأعطال تحدث عنه الخبير التكنولوجي، موضحًا أنه في حالة وجود عطل بتطبيق واحد داخل شركة ميتا، فإنه يؤثر على باقي التطبيقات لأن جميعها يعمل داخل «سيرفر» واحد، وبحسب حديث «تامر»: «لما بيحصل عطل في تطبيق معين بيسمع في باقي التطبيقات لأن كلها مربوطة ببعضها، ورغم إن ربط الحسابات ببعضها ميزة لكن لم بتحصل مشكلة كل التطبيقات بتتأثر».

شكاوى بسبب عطل إنستجرام

كان مستخدمو تطبيق إنستجرام قد اشتكوا من بعض الأعطال أثناء استخدام التطبيق والموقع، ووجدوا صعوبة في تسجيل الدخول والخروج، بحسبما جاء في لموقع DownDirector المتخصص في تتبع الأعطال في المواقع والتطبيقات الإلكترونية.