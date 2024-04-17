عاجل.. كاف يعاقب مازيمبي قبل مواجهة الأهلي.. ومظاهرات لجماهيره

شهدت الساعات الماضية ضربة موجعة لفريق مازيمبي الكونغولي بعد تعرضه لعقوبة مدوية من جانب لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم بسبب أزمة خلال مشاركته ببطولة الدوري الأفريقي.

قال المصدر في تصريحات للوطن: «تقرر توقيع عقوبة مالية كبيرة ضد نادي مازيمبي الكونغولي بسبب عدم وضع الفريق عبارة VISIT RWANDA على قمصان اللاعبين ليتقرر تغريمه وإبلاغه بشكل رسمي منذ ساعات أنه لن يحصل على مكافأته من المشاركة في بطولة الدوري الإفريقي بشكل كامل».

مليون دولار لمازيمبي من المشاركة في الدوري الإفريقي

وكان من المقرر أن يحصل فريق مازيمبي الكونغولي على مبلغ مليون دولار نظير مشاركته في بطولة الدوري الإفريقي إلا أنه لن يحصل عليها بشكل كامل وسيتم خصم منها جزء كبير بسبب ما بدر من النادي خلال البطولة.

VIDÉO- REPORTAGE Les supporters du TP MAZEMBE sont descendus dans la rue mercredi, pour exprimer leur mécontentement face à la manière dont le gouvernement central traite leur club. (Vidéo-crédit @MichaelTshi ) #RDC #HautKatanga #Lubumbashi @pepele_news pic.twitter.com/H2glTLlkN9 — Pepele News (@pepele_news) April 17, 2024

فيما شهدت شوارع الكونغو الديمقراطية، مظاهرات عارمة وغاضبة من جانب جماهير وأنصار نادي مازيمبي، اليوم الأربعاء قبل أيام قليلة فقط من مواجهة الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

مازيمبي يتحدى الأهلي

ويواجه فريق الأهلي نظيره مازيمبي يوم السبت المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة في مباراة مرتقبة بين الطرفين، بعد تخطي الأحمر عقبة سيمبا التنزاني في ربع النهائي فيما تخطى مازيمبي عقبة بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكشف موقع «Pepele News» الكونغولي، أن مشجعي وجماهير نادي مازيمبي خرجوا بأعداد ومسيرات كبيرة في شوارع الكونغو للتنديد بالظلم الكبير الذي يتعرض له ناديهم من جانب حكومة الكونغو الديمقراطية.

ويرجع سبب الغضب الكبير الذي اجتاح جماهير مازيمبي لاستمرار حرمان ناديهم من الدعم المالي الحكومي على الرغم من استمراره لباقي الأندية الكونغولية.

وشددت التقارير الكونغولية، أن نادي مازيمبي محروم من الحصول على الدعم المادي الحكومي بأمر من الحكومة الكونغولية ووزير المالية الكونغولي، مشيرة إلى أن تلك المسيرات ليست الأولى، حيث خرجت عدة مظاهرات ومسيرات خلال الأيام الماضية، آخرها كان الجمعة الماضية، قبل أن تخرج مسيرات جديدة اليوم.