رد فعل جديد من كولر قبل مواجهة مازيمبي بعد خسارة القمة: سنحارب معا

ما يزال الحزن يخيم على جماهير النادي الأهلي وجهازه الفني ولاعبيه، بعد خسارة القمة أمام الغريم التقليدي الزمالك، بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن مؤجلات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، إلا أن اقتراب مواجهة مازيمبي الكونغولي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم السبت المقبل، جعلت الجميع يتجه إلى غلق صفحة القمة، والتركيز على المواجهة الإفريقية الحاسمة.

مارسيل كولر، المدير الفني السويسري للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، قام برد فعل جديد خلال الساعات الماضية، يؤكد من خلاله غلق صفحة القمة، والتفكير فيما هو قادم، من أجل البحث عن النجمة القارية رقم 12.

رد فعل جديد من كولر بعد خسارة القمة

شارك المدرب السويسري، منشور الحساب الرسمي للنادي الأهلي، والذي جاء نصه: «مخلصون لبعض.. ونحارب معا.. نحن الأهلي»، عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، في رسالة جديدة لجماهير المارد الأحمر.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي

يستعد الأهلي للسفر إلى الكونغو من أجل مواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بحثا عن مصالحة جماهيره، بعد خسارة مباراة القمة بهدفين لهدف، إذ سجل للزمالك سيف الدين الجزيري، وللأهلي أحمد عبد القادر.