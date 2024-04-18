3 ظواهر تضرب البلاد خلال الـ24 ساعة المقبلة.. انخفاض مفاجئ في الحرارة

رمال مثيرة للأتربة ونشاط في حركة الرياح نشهدها على مدار الـ24 ساعة، إلى جانب انخفاض ملحوظ في الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية، لتعود الأجواء الشتوية مجددًا، الأمر الذي وجب الانتباه له جيدًا والتعامل معه بحذر وفقًا لهيئة الأرصاد الجوية.

شبورة مائية تشهدها الساعات الأولى من الصباح، تستوجب المسافرين على الطرق من وإلى الجهات الشمالية من الجمهورية، مثل السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، على توخي الحذر في أثناء القيادة، لأن الشبورة المائية تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية وفقًا لمحمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية خلال حديثه لـ«الوطن».

عودة للأجواء الشتوية مرة أخرى

نوه «القياتي» على المواطنين آخذ الحيطة والحذر من طقس اليوم، نتيجة لانخفاض درجات الحرارة على غير المعتاد، لتعود كما كانت الأيام الماضية، ليشهد الطقس انخفاض الحرارة بمعدل 6 درجات مئوية: «التحذير الأكبر للمواطنين هو الاستعداد لتراجع درجات الحرارة، إذ تنخفض بمعدل 6 درجات وده فرق كبير، وعليهم اختبار نوعية الملابس التي يرتدونها لأن الأجواء ستكون مائلة للبرودة خلال ساعات الليل، فعليهم متابعة النشرات الجوية جيدًا».

فئات وجب عليها ارتداء الكمامة في حال الخروج

وأوضح «القياتي»، أنه في حالة اضطرار مرضى الجهاز التنفسي والحساسية الصدرية إلى الخروج، وجب عليهم ارتداء الكمامة لتجنب الإصابة بأي أمراض: «فرصة الأتربة أكبر خلال فترات الليل، وتكون على القطاع الغربي والقاهرة والمناطق الداخلية الأتربة تكون فيها بدرجة أقل.

رياح الخماسين

فرص حدوث رياح الخماسين لا تزال موجودة، خلال الأيام المقبلة أن نشهدها مرة أخرى، وتكون مصاحبة في الكثير من الأحيان إلى رمال مثيرة للأتربة وارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.