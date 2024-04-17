«الأرصاد» تحذر من طقس اليوم على جميع المحافظات.. ذروة الموجة الحارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع كبير في قيم الحرارة العظمى اليوم، على الأنحاء كافة، بالتزامن مع ذروة الموجة الحارة التي تستمر حتى طقس الغد وتؤثر على جميع مدن الجمهورية.

ذروة الموجة الحارة

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة يسجل نحو 36 درجة على القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الدلتا وجنوب الوجه البحري ووسط سيناء، إذ يسود طقس حار، في حين تتراوح بين 37 و38 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، ويسود طقس شديد الحرارة خلال النهار ودافئ مع بداية ساعات المساء على محافظات: «الفيوم - بني سويف - المنيا - أسيوط - الوادي الجديد - سوهاج - قنا - الأقصر - البحر الأحمر - أسوان - جنوب سيناء».

موعد تحسن حالة الطقس

وأشارت الأرصاد الجوية في تقرير صادر عنها، إلى أنّ موجة الطقس شديدة الحرارة ستستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل خاصة على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء، وبداية من الجمعة المقبلة، يبدأ التحسن على محافظات شمال البلاد ومدن القناة والقاهرة الكبرى، إذ تنخفض قيم الحرارة العظمى بين 4 و5 درجات.