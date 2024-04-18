أسهل طريقة لتنظيف الغلاية الكهربائية والتخلص من الصدأ.. «جربيها الآن»

تبحث ربات البيوت عادة عن بعض الطرق المنزلية، لتنظيف الغلاية والتخلص من الصدأ نهائيًا، الأمر الذي يبدو سهلًا في حالة الاعتماد على مكونين أساسيين في المنزل، وهم الخل والليمون ويمكن استخدامهم مرة شهريًا للتخلص من الرواسب العالقة بها وتعقيمها في آن واحد.

أفضل طريقة لتنظيف الغلاية الكهربائية

قدم موقع «candy-home» أفضل طريقة لتنظيف الغلاية الكهربائية، بالاعتماد على هذين المكونين بشكل أساسي، ويمكن تناول خطوات تجهيزها وطريقة استخدامها لتعقيم الغلاية الكهربائية ويمكن تناولها في التقرير التالي.

تنظيف الغلاية الكهربائية بالخل والليمون

تكمن الخطوة الأولى في ملء منتصف الغلاية بخليط من الماء ممزجًا بالخل لكن وجب الانتباه إلى أن تكون الكميتين متساويتين إلى حد كبير.

قومي بتشغيل الغلاية على ذلك الخليط، وبمجرد الغليان اتركيه ليبرد تمامًا ومن ثم افرغيه من الغلاية.

تنظف الغلاية من الخليط باستخدام الماء البارد الجاري، لإزالة ما تبقى من بقايا الخل بداخلها.

تلاحظي لمعان الغلاية وبريقها مقارنة بشكلها السابق.

في حالة وجدت بعض القشور البيضاء لا تزال عالقة بالغلاية يمكنك استخدام اسفنجة لإزالتها.

تنظيف الغلاية الكهربائية باستخدام الليمون