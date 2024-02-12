بـ«ليمونة واحدة».. ازرع مئات من الشتلات في المنزل بـ5 خطوات بسيطة

الليمون واحد من أكثر الثمار الغنية بفيتامين سي، الذي يلجأ إليها الكثيرون، نظرًا لكثرة فوائدها الصحية، الأمر الذي يرغب البعض في الحصول عليها بشكل دائم، لذلك قدم موقع «india times» بعض الخطوات التي يمكن الاعتماد عليها، تساعدك في زراعة الليمون بالمنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

لا تحتاج في عملية زراعة الليمون بالمنزل، سوى إلى بذور ليمونة واحدة، التي يتم شراؤها من المتجر، أو الحصول عليها من الشتلات الزراعية، التي تباع عادة داخل المشاتل الزراعية، والتي يمكن زراعتها في المنزل، للحصول على مئات من ثمار الليمون بـ5 خطوات بسيطة ويمكن إيضاحها في التقرير التالي..

5 خطوات بسيطة لزراعة الليمون في المنزل

تحتاج في عملية زراعة الليمون في المنزل، إلى اتباع 5 خطوات بسيطة، تساعدك في النهاية على جني ثمار الليمون في منزلك بسهولة، والتي تتمثل فيما يلي:

اختيار نوع البذور

قبل الشروع في عملية زراعة الليمون في المنزل، الأمر يتطلب في النهاية، إلى اختيار نوع بذور الليمون، سواء كان ذلك عبر بذور الليمون المعتادة، أو تلك التي يمكن الحصول عليها من المشاتل الزراعية.

طريقة زرع البذور

تتطلب عملية زراعة البذور إلى غسلها جيدًا في البداية، والعمل على تجفيفها على مدار 24 ساعة كاملة، ووضعها في وعاء صغير، يكون مزودا بفتحات لتصريف المياه، ويفضل وضعها في تربة رطبة ودافئة قدر الإمكان، في درجة حرارة 20، ويفضل وضعها في مكان مشمس، وتتطلب عملية ظهور البراعم ما بين 2 إلى 6 أسابيع.

زراعة الشتلات

في حال إذ كان الأمر متعلقًا بالشتلات، تتطلب عملية زراعتها طبيعة خاصة، وجب الحرص على اختيار أصيص به فتحات تصريف أكبر قليل، من ذلك الأصيص العادي الذي يتم استخدامه في الغالب، ويتم إضافة التراب والسماد له، ومن ثم إزالة هذه الشتلات بعناية تامة، مع التأكد من أن التربة لا تزال بحالتها.

قص البرعم

في حال وصول شجرتك إلى نحو 6 أو 8 بوصات، يُفضل في تلك الحالة العمل على قص البرعم، لأن ذلك يساعد كثيرًا في جعلها تنمو بكثافة، ويعطي فرصة لباقي الفروع أن يزداد النمو الخاص بها.

العمل على اختيار طريقة الري بشكل جيد

يفضل عند زراعة الليمون في المنزل، العمل على اختيار طريقة الري بشكل جيد، إذ يتم وضع الماء بعمق، ويتم تركها في التربة حتى تجف تمامًا، ومن ثم يتم تسميد شجرة الليمون بطريقة منتظمة، وذلك عن طريق الاعتماد بشكل كلي على أحد أنواع الأسمدة العضوية المتوازنة المخصصة لأشجار الحمضيات عن طريق اتباع كيفية استخدامها.

وعلقت المهندسة تريزة سعد عطا الله، مدير الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بمديرية الزراعة بالإسكندرية، خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه في حال زراعة الليمون، يفضل اختيار النوع الخاص بها، والذي يعرف بـ«الليمون القزمي»، وذلك عن طريق وضع شتلة الليمون عبر وضعها في التربة التربة، وتغطيتها بكيس بلاستيكي في مكان دافئ يكون معرضًا للشمس، وفي حال اللجوء إلى البذور يتطلب الأمر وقتًا أطول، قد تصل إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى التأكد أن التربة جيدة التصريف.