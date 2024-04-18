الكشف على 1433 شخصاً في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية تيدة التابعة لمركز سيدي سالم، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وقال الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية تيدة بمركز سيدي سالم، وشملت عدة تخصصات طبية، وهي: «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير»، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1463 مواطناً، وخضع 100 آخرين للكشف المبكر عن الضغط والسكر، وجرى عمل تحاليل طبية لـ325 حالة، وأشعة لـ39 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدداً من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 723 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ3 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ12 مريضاً لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز سيدي سالم، وإدارة مستشفى سيدي سالم المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة سيدي سالم، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.