خالد أبوبكر يشن حملة انتقادات على كولر بعد فوز الزمالك على الأهلي

شن الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، حملة انتقادات على المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي «كولر»، بهد الهزيمة الأخيرة للأهلي أمام نادي الزمالك بالدور الأول من الدوري المصري.

هزيمة الأهلي من الزمالك

قال «أبو بكر»، خلال تقديم برنامجه «كل يوم» المذاع على شاشة «ON»: «الأهلي اتغلب، ودا خبر كبير، والحقيقة هذا الخبر يؤثر على مذيع هذا البرنامج تأثيرًا كليًا، ولم أتوقع أبدًا أن يبدأ كولر المباراة بهذا التشكيل»، موضحًا أن جمهور النادي الأهلي حاضر دائمًا، لكن الزمالك كان هو الأفضل في هذه المباراة.

وأوضح أن سيف الجزيري مهاجم نادي الزمالك لاعب جيد، وأداء الأهلي وتهديده لمرمى الفريق الأبيض كان على استحياء، مشيدًا بأداء الحكم إبراهيم نور الدين وأنه حكم جيد.

وتابع: «هل مجلس إدارة النادي الأهلي حاسس بحرقة الدم والأخ كولر مصمم على التغيير في الوقت اللي عاوزه؟.. وهل حرقة الدم أصبحت جزء من عقيدة الحفاظ على النادي الأهلي؟».