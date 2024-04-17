أمير كرارة يقدم واجب العزاء في والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق

حرص الفنان أمير كرارة على حضور عزاء والد وليد سليمان لاعب النادي الأهلي السابق، المقام حاليا بقاعة السلام في مسجد المشير بالتجمع الخامس.

وتواجد نجوم الأهلي والزمالك القدامى وفي مقدمتهم عماد متعب وأسامة نبيه، في عزاء والد وليد سليمان، بجانب عدد من أعضاء مجلس إدارة الأهلي، والإعلاميين والفنانين وعلى رأسهم أمير كرارة.

وكان والد وليد سليمان لاعب الأهلي السابق ورئيس قطاع الناشئين بالقلعة الحمراء الحالي، وافته المنية الاثنين الماضي، بأحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، قبل دفن الجثمان بمسقط رأسه بمدينة بني مزار بمحافظة المنيا.