6 أسباب لإضاءة لمبة باللون الأصفر في عداد الكهرباء.. احذر هذه الأمور

يوضح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء والخطوات التي يجب اتباعها عند ظهورها، إذ تُضئ لمبة باللون الأصفر بالعداد الكهربائي الديجيتال أو مسبوق الدفع في حالة سرقة التيار الكهربائي.

كيف تتصرف إذا أضاءت اللمبة الصفراء في العداد

ترصد «الوطن» خلال هذا التقرير أسباب إضاءة لمبة باللون الأصفر في عداد الكهرباء، والخطوات المتبعة في هذه الحالة كما يلي:

أسباب إضاءة لمبة التلاعب

1- فتح غطاء روزتة توصيل الأسلاك حتى لو كانت الكهرباء مفصولة عن العداد.

2- عمل وصلة «كوبري» على العداد لسرقة التيار.

3- تغيير أسلاك التوصيل بدون مراجعة شركة الكهرباء.

4- نقل عداد الكهرباء الكارت من مكانه بدون مراجعة شركة الكهرباء.

5- حدوث اهتزازات قد تؤدي إلى تضارب في الكابلات الداخلية.

6- نقل العداد من مكانه أو حدوث حركات اهتزاز.

الخطوات المتبعة لتجنب التعرض لمحضر سرقة التيار

1-الاتصال على رقم 121 لإرسال شركة التوزيع التابع لها مندوبا لإصلاح الخطأ وإطفاء لمبة التلاعب.

2- مندوب الشركة سيقوم بتثبيت الطرفين العمومي في العداد مع طرفي الشقة مع عودة الأطراف المهتزة إلى مكانها الطبيعي.

3-بالنسبة العداد مسبوق الدفع يقوم المندوب بتفعيل كارت الشحن ووقف لمبة التلاعب مع احتفاظ العداد بالرصيد دون ضياعه.