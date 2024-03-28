خطوات يجب اتباعها إذا تأخرت الشركة في تركيب عداد الكهرباء

حدد جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، خطوات مهمة لابد أن يتبعها المواطن في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء، حيث يتم تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها طلب تركيب العداد، وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين، بحيث يقوم الشاكي ببعض الإجراءات القانونية.

إجراءات قانونية في حالة تأخر تركيب عداد الكهرباء

وترصد «الوطن» خلال هذا التقرير الإجراءات القانونية الواجب اتباعها لتقديم شكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في حالة تأخر الشركة في تركيب عداد الكهرباء، وجاءت كالتالي:

1- تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أو استيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

2- تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

3- صورة من طلب تركيب العداد.

4- صورة من أي إيصالات مسددة.

5- يقوم الجهاز ببحث الشكوى للعمل على حلها، موضحًا جميع الروابط الخاصة بتقديم الشكوي

6- منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك وجاءت كالتالي:

- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

- من خلال البرید ص.ب. 71- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 .

- الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).