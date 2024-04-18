تقدم أعمال تنفيذ محطة كاتدرائية الميلاد بالقطار الكهربائي الخفيف (فيديو)

نشرت الهيئة القومية للأنفاق فيديو يوضح حجم الأعمال القائمة في محطة كاتدرائية الميلاد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مشيرة إلى التقدم في تنفيذ المسار المؤدي للمحطة بداية من مدينة الفنون والثقافة، فضلا عن الانتهاء من الأعمال الإنشائية الضخمة للمحطة سواء الغرف الفنية أو مكان قطع التذاكر أو الرصيف.

وأوضحت الهيئة خلال الفيديو، أن أعمال تنفيذ المحطة تتم وفقا للمواصفات والمعايير العالمية وتتم بأيادٍ مصرية، خاصة وأن المشروع يوفر العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة مُمثلة في وزارة النقل في التوسع في النقل الجماعي الآمن والسريع.

مسار المرحلة الثالثة

وتمتد المرحلة جنوباً من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع «العين السخنة - مطروح» بطول 20.4 كيلومتر بعدد 4 محطات «3 علوية - 1سطحية»، «كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية».

دونت الهيئة عبر صفحتها أنها تُقدم نموذجًا فريدًا للعمل الدؤوب لتحقيق حلم النقل السريع والآمن إلى واقع ملموس من خلال أحد أهم مشروعاتها وهو القطار الكهربائى الخفيف، والذي سبق وتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية» بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه.