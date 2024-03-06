مد مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في رمضان 2024 

زفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، بشرى سارة، موضحة أنه تقرر مد مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال الشهر الكريم، مما يجعل الرحلات أكثر سلاسة وراحة، ابتداءً من 1 رمضان، في تمام الساعة 6:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد تشغيل قطار العاصمة

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن مواعيد القطارات أثناء أوقات الذروة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ومن مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور كالتالي:

• 7:00 إلى 10:00 صباحا

• 1:00 إلى 3:30 مساءً

وأكدت أن التقاطر 10 دقائق أثناء أوقات الذروة فقط.