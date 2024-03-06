رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

مد مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف في رمضان 2024 

كتب:

كريم روماني
07:05 م | الأربعاء 06 مارس 2024
القطار الكهربائي الخفيف- صورة أرشيفية

القطار الكهربائي الخفيف- صورة أرشيفية

زفت شركة «آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو»، المسؤولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو، والقطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة، بشرى سارة، موضحة أنه تقرر مد مواعيد تشغيل قطار العاصمة خلال الشهر الكريم، مما يجعل الرحلات أكثر سلاسة وراحة، ابتداءً من 1 رمضان، في تمام الساعة 6:00 صباحًا وتنتهي في الساعة 12:00 منتصف الليل.

مواعيد تشغيل قطار العاصمة

وأضافت في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي عبر «فيسبوك»، أن مواعيد القطارات أثناء أوقات الذروة من عدلي منصور إلى مدينة الفنون والثقافة ومن مدينة الفنون والثقافة إلى عدلي منصور كالتالي:

• 7:00 إلى 10:00 صباحا

• 1:00 إلى 3:30 مساءً

وأكدت أن التقاطر 10 دقائق أثناء أوقات الذروة فقط. 

اقرأ المزيد:

تفاصيل مد ساعات العمل في خطوط المترو.. هل يشمل القطار الكهربائي الخفيف؟

تفاصيل مشروع القطار الكهربائي الخفيف من الرحاب إلى العاصمة الإدارية

خطة تنفيذ خط القطار الكهربائي الخفيف من الرحاب حتى الحي السكني «R3»

القطار الكهربائي الخفيف.. وسيلة نقل حضارية لسكان المدن الجديدة والعاصمة الإدارية

«النقل»: تنفيذ مرحلتين من القطار الكهربائي الخفيف لربط المدن الجديدة
كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.