حددت وزارة النقل، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، والذي يعمل من محطة «السلام – العاشر – العاصمة الإدارية» بطول 70 كم وعدد 12 محطة بتكلفة 26.3 مليار جنيه.

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024

تُقدم «الوطن» في التقرير التالي، مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف خلال إجازة عيد الفطر المبارك 2024، لقرائها، وهي كالآتي:

- قيام أول قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 6:00 صباحًا

- قيام أول قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 6:05 صباحًا

- قيام آخر قطار من محطة عدلي منصور في تمام الساعة 11:30 مساءً

- قيام آخر قطار من محطة الفنون والثقافة في تمام الساعة 11:05 مساءً.

إجمالي رحلات القطار الكهربائي الخفيف في عيد الفطر

وأشارت وزارة النقل، إلى أن إجمالي عدد الرحلات 143 رحلة، موضحة أن القطار الخفيف المعروف بقطار العاصمة الإدارية يقدم خدمات متميزة لجمهور الركاب، خاصة وأنه يخدم التجمعات العمرانية الجديدة مثل الشروق وبدر والعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الوزارة، أن القطار يعتبر ضمن وسائل النقل الأخضر الصديق للبيئة، مؤكدة أنه جرى عمل أماكن انتظار سيارات الملاكي لراكبي القطار الكهربائي الخفيف LRT بمحطة الشروق مجانًا، لتشجيع ملاك السيارات الخاصة على استقلال القطار.