للمدن والقرى.. تعرف على رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

حددت اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون التصالح في مخالفات البناء، رسوم جدية التصالح في القرى والمدن والمناطق الصناعية، ورسوم فحص الطلبات، إذ أتاح القانون الجديد للمواطن الحق في التصالح على الإنشاءات، والتصالح على المخالفات حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023، والتي تشمل مخالفات الرسوم المعمارية، تغيير الاستخدام، بناء الأسوار دون ترخيص، الردود ضمن البناء دون ترخيص، زيادة مسطح غرف السطح، بناء السطح دون ترخيص.

رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء

ووفقا لما جاء باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، تكون رسوم جدية التصالح على النحو التالي:

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الرسوم المعمارية في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات تغيير الاستخدام في المدن والمناطق الصناعية 120 ألف جنيه، وفي القرى 30 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء الأسوار دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 20 ألف جنيه، وفي القرى 5 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الردود ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 40 ألف جنيه، وفي القرى 10 آلاف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات الزيادة في مسطح غرف السطح ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 50 ألف جنيه، وفي القرى 12 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء السطح بالكامل ضمن البناء دون ترخيص في المدن والمناطق الصناعية 80 ألف جنيه، وفي القرى 20 ألف جنيه.

ـ رسوم جدية التصالح على مخالفات بناء مباني أو منشآت، أو إقامة عمل في المدن والمناطق الصناعية 250 ألف جنيه، وفي القرى 40 ألف جنيه.

حالات لا يجوز التصالح عليها

وبحسب ما جاء بقانون التصالح في مخالفات البناء، فإن هناك بعض الحالات التي لا يجوز التصالح عليها، من بينها التعدي على الأراض المملوكة للدولة والأراضي الخاضعة لقانون الآثار، كما لا يجوز التصالح على المخالفات الخاصة بالمناطق ذات الطراز المعماري المتميز.

مخالفات بناء لا يجوز التصالح عليها

كما يتضمن القانون عدم التصالح على مخالفات البناء للأماكن التي تقع على مجرى نهر النيل والمجاري المائية، أو الأماكن المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، أو ما يخالف منها قواعد السلامة الإنشائية للمبنى.