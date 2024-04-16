تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية بنهاية التعاملات المسائية.. كل الأعيرة

تراجعت أسعار الذهب للمرة الثانية خلال التعاملات المسائية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3260 جنيهًا، بتراجع 15 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال منتصف التعاملات، 3275 جنيهًا، بحسب الأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب.

سعر جرام الذهب عيار 21

تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 في محال الصاغة خلال التعاملات المسائية، وفقا لآخر تحديث للشعبة العامة للذهب.

سجل جرام سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر 3725 جنيها بتراجع 15 جنيهًا، مقابل 3740 جنيها.

وصل سعر الذهب عيار 18 في محال الصاغة إلى 2279 جنيها بدلا من 2280 جنيها.

يسجل سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 2179 جنيها مقابل 2185 جنيها في منتصف التعاملات.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب في ختام تعاملات اليوم 26 ألفًا و80 جنيها مقابل 26200 جنيه.

بلغ سعر أوقية الذهب العالمية 2339 دولار للبيع، و2337 دولار للشراء.