أسعار الذهب لن تظل مرتفعة.. تقرير يتوقع انهيارها في نهاية العام

حققت أسعار الذهب العالمية- الفورية الآن ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى مستوى 2,385.18 دولار للأوقية بزيادة 1.1%، كما ارتفعت أسعار العقود الآجة بـ 1.7% إلى 2400.6 دولار للأوقية، وأتى ذلك في الوقت الذي حافظ فيه مؤشر الدولار الأمريكي على صعوده، ويسجل الآن 106.005 صعودًا بـ 0.16% أمام سلة من العملات الأجنبية.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب عاليما

وقال موقع «إنفيستينج» إن أسباب تسارع صعود الذهب جاء نتيجة إعلان إسرائيل أنها جهزت ردها على الهجوم الإيراني، وجاء هذا الإعلان رغم إعلان إيران أن ضربتها لإسرائيل وهجومها الجوي بالمسيرات انتهى، وأنها لا تنوي لاستكمال الضربة ضد إسرائيل.

وعلقت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» الاقتصادية على أسعار الذهب الحالية، معتبرة إياها الذروة لعام 2024، إذ أنه على الرغم من أنها متفائلة بشأن الذهب لهذا العام، إلا أن السعر قد تجاوز التوقعات بكثير، وتتوقع أن تتراجع الأسعار إلى الأرض بحلول نهاية العام.

ولفتت إلى أنه من الواضح أن الارتفاع بنسبة 16.5% في سعر الذهب منذ بداية العام، يبدو غير متوافق بشكل متزايد مع توقعات أسعار الفائدة.

الذهب يواصل تحقيق مكاسب قوية

وعلى الرغم من انخفاض الذهب من أعلى مستوى سجله خلال الجمعة الماضية، إلا أن المعدن الثمين يواصل تحقيق مكاسب قوية وأسعار قياسية، إذ يتم تداول العقود الآجلة للذهب لشهر يونيو عند 2,394.10 دولار للأونصة، بارتفاع بنسبة 1% تقريبًا خلال اليوم.

جاء ذلك، نتيجة الإقبال على الذهب، إذ أن حالة عدم اليقين الجيوسياسي المحيطة بالفوضى المتزايدة في الشرق الأوسط، قد ولّدت طلبًا على الذهب كملاذ آمن في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه ليس اتجاهًا مستدامًا.

ومن المتوقع أن يضعف الطلب على الذهب في نهاية العام في الصين، إذ أن اهتمام المستثمرين الصينيين بالذهب ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن فرص الاستثمار المحتملة في الصين، قد ضاقت نظرًا لتراجع تقييمات العقارات وانخفاض أسعار الأسهم هناك على مدار العامين الماضيين.