ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة لرعاية الأطفال.. تستقبل 7 فئات رئيسية

أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا بشأن ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة المنشأة لرعاية الأطفال، بهدف توفير رعاية شبه أسرية بديلة عن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحقيقًا للمصلحة الفضلى للطفل، ما يعد خطوة مهمة في ملف الرعاية البديلة.

وأكدت «القباج»، أن البيوت الصغيرة تهدف إلى توفير رعاية شبه بديلة تتضمن تقديم خدمات الإعاشة والتأهيل والدمج وغيرها من أوجه الرعاية التربوية والاجتماعية والنفسية والخدمات الأساسية مثل الخدمات الصحية والتعليمية للأطفال، بغرض دمجهم في أسر طبيعية أو ممتدة أو بديلة، وتعمل على تنمية الأطفال وجدانيا ومهاريا ومعرفيا، وإعادة دمجهم في أسرهم البيولوجية والممتدة والبديلة الكافلة، إذا كان هذا يتفق مع مصلحتهم الفضلى.

ضوابط ترخيص البيوت الصغيرة

- يكون لكل بيت صغير لائحة داخلية وميثاق أخلاقي ومدونة سلوك وظيفي للعاملين به.

- يكون لكل بيت هيكل وظيفي وإشرافي يتلاءم مع الفئات العمرية واحتياجاتها الفردية التي يهدف لاستقبالها.

- يتضمن الهيكل الوظيفي بحد أدنى شخص قائم على رعاية البيت وأخصائي اجتماعي وأخصائي نفسي ومربي وخدمات معاونة.

- تستقبل البيوت الصغيرة الأطفال كريمي النسب والعائدين من الأسر البديلة والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والاتجار بالبشر.

- تستقبل البيوت الصغيرة الأطفال الذين تعذر رعايتهم في أسرهم الطبيعية أو الممتدة أو البديلة والأطفال ذوي الإعاقة.

توفير رعاية بديلة من منظور تنموي

جدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي، تعمل على دعم الرعاية الأسرية، التي ترتكز على توفير كل السبل لمنع انفصال الأطفال عن أسرهم، إلا في الحالات التي يتعارض فيها ذلك مع المصلحة الفضلى للطفل، تماشيا مع سياسة الوزارة بأن مكان الطفل الطبيعي في البيت وسط الأسرة، وليس في دور الرعاية، وهي توجيهات واضحة تؤمن بها الوزارة.

كما تعمل وزارة التضامن على التسهيل من إجراءات الكفالة، والتقليل من دور الرعاية وتطبيق استراتيجية طموحة لتوفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب على أرض مصر والتي احتوت على غاية هامة وهي توفير رعاية بديلة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع.