«التضامن»: توزيع 2.5 مليون سلة غذاء وألف طن لحوم على مستفيدي تكافل وكرامة

اجتمعت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية بالوزارة، لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية والموقف التنفيذي، لتغطية الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي من السلع الغذائية ولحوم الأضاحي/ الإطعام، وذلك في إطار مظلة الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية، خاصة خلال شهر رمضان.

توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي

وفي إطار مظلة الحماية، أوضحت القباج أن الوزارة قامت خلال الفترة من يناير 2023 إلى إبريل 2024 بتوزيع 2.5 مليون سلة غذاء، و1000 طن لحوم على مستفيدي الدعم النقدي، وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف.

وشهد شهر رمضان توزيع بونات على 20 ألف أسرة من مستفيدي برامج الدعم النقدي، بقيمة 5 ملايين جنيه.

وساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 100 مليون جنيه، لتغطية توزيع اللحوم على مدار العام الماضي، بالتنسيق مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجاره الداخلية.

وتناول الاجتماع برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، وتستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وعلى رأسهم محدودي الدخل، وغير القادرين على العمل والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأيتام، وتقوم على مواجهة الفقر متعدد الأبعاد من منظور التمكين والاستثمار فى البشر، منها برنامج تكافل وكرامة منذ انطلاقه وآليات الاستهداف حتى اليوم، إذ تجاوز المستفيدين 4,7 مليون أسرة.

إنشاء منظومة مميكنة لحوكمة عمليات التوزيع

وأشارت القباج إلى التنسيق على مستوى المديريات، فيما يخص آليات حوكمة توزيع كراتين المواد الغذائية ولحوم الأضاحي والإطعام، لضمان عدم الإزدواجية في التوزيع على المواطنين سعياً لتحقيق العدالة في التوزيع، وتغطية أكبر عدد ممكن من غير القادرين، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على إنشاء منظومة مميكنة، لحوكمة عمليات التوزيع مع التحديث المستمر لقواعد بيانات الأسر الأولى بالرعاية، وفقا لقواعد الحماية الاجتماعية، فضلا عن التشبيك مع مؤسسات المجتمع المدني من خلال قاعدة بيانات الجمعيات الأهلية الجاري الانتهاء منها، تمهيدا لإطلاقها منتصف مايو المقبل لتحقيق الشفافية والعدالة .

توزيع 155 ألف سلة طعام على أسر تكافل

وقام برنامج تكافل وكرامة بالتعاون مع برنامج وعي للتنمية الأسرية والمجتمعية بتوزيع 155 ألف سلة طعام على أسر تكافل الذين التزموا بمشروطية الرعاية الصحية للأطفال، تحت 6 سنوات، بالإضافة إلى المتابعة والرعاية الصحية للأم من خلال ترددها على الوحدات الصحية لتعزيز صحة الأم والأطفال ومواجهة سوء التغذية، وتعزيزا للصحة الإنجابية للنساء.

كما وافقت وزيرة التضامن الاجتماعي على دعم عمليات رفع كفاءة 28 وحدة سكنية بحي الأربعين بمحافظة السويس ومنحها للأبناء كريمي النسب، في حالة انطباق الشروط والقواعد المنظمة لذلك، وفي إطار خطة الوزارة للامأسسة والدمج والتمكين الاجتماعي للأبناء كريمي النسب، فضلا عن تخصيص مبلغ مليون جنيه لدعم البنية التحتية للنادي الثقافي الاجتماعي بالسويس، والذي يجرى تجهيزه ليصبح مركزا لتوجيه واستضافة المرأة بالسويس.