«التضامن»: 50 مليون جنيه لتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية

عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعا بقيادات قطاع الحماية الاجتماعية في الوزارة لمتابعة مشروع صكوك أضاحي الإطعام المنفذ بالتعاون مع وزارتي الأوقاف والتموين والتجارة الداخلية.

وتمت الموافقة على المشاركة بـ50 مليون جنيه كدفعة أولى بالتنسيق مع الوزارتين لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتوزيع اللحوم على الأسر الأولى بالرعاية على مدار العام.

وفي سياق متصل، حرصت مديريات التضامن الاجتماعي بمختلف المحافظات على تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية، وتنفيذ المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى تمكين اقتصادي للسيدات في الفئة العمرية من 21 الى 45 عاما لتحقيق الاستقلالية المالية، ويتم ذلك عن طريق تقديم مجموعة من الخدمات في مقدمتها التدريب على كيفية تخطيط وإدارة مشروع اقتصادي متناهي الصغر ومنح تمويلات لبدء وتنفيذ المشروعات.

كما يهدف أيضا إلى دعم المشروعات بمجموعة من الخدمات المفصلة حسب نوع كل مشروع، ولقاءات رفع وعي ثقافي وتدريبات على التغليف والتسويق للمشروعات الحرفية.