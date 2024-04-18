السيد قنديل: خطط طموحة لتعزيز مكانة جامعة حلوان على المستوى العالمي

عقد رئيس جامعة حلوان، السيد قنديل، اجتماعًا مع بعض الكيانات الاستراتيجية بالجامعة، لمناقشة خطط العمل على تطوير قطاع الدراسات العليا، والنهوض بالعملية التعليمية والبحث العلمي.

وأكد قنديل أن هناك خطط طموحة تسعى الجامعة لتنفيذها، وتعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، مضيفا: «نسعى من خلال هذا الاجتماع إلى تضافر جهود جميع الكيانات الاستراتيجية في الجامعة، لتطوير برامج الدراسات العليا وتحسين البحث العلمي، ما سينعكس إيجابًا على ترتيب الجامعة في التصنيفات العالمية».

تعزيز التصنيف الدولي

وعرض عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، خطة العمل، لتعزيز الترابط بين مختلف كيانات الجامعة، وتعريف أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بدور هذه الكيانات وكيفية التواصل معها.

وتناول الاجتماع عرضا تقديميا لكل كيان يشمل تعريفه، وإنجازاته، وخططه المستقبلية، والتحديات التي تواجهه، إضافة إلى سبل الربط بين هذه الكيانات لتحقيق أهداف الجامعة.

وشارك في الاجتماع ممثلو وحدة إدارة المشروعات، مكتب العلاقات الدولية، وحدة التصنيف الدولي، مجمع الإبداع والبحث العلمي، ومركز النانو تكنولوجي.