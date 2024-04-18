«التضامن» تكشف عن خطتها لتيسير حج الجمعيات الأهلية.. «باصات» ووعظ ديني

كثفت وزارة التضامن الاجتماعي عن استعداداتها بشأن حج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024، حيث تقرر فتح باب سداد الدفعة الثانية للفائزين، ويتضمن الحج 3 مستويات الأول فنادق 5 نجوم بساحة الحرم المكي، والثاني فنادق مصنفة تبعد 750 مترًا من الحرم المكي، والثالث فنادق مصنفة تبعد 1400 متر من الحرم المكي.

إجراءات وزارة التضامن لحج الجمعيات الأهلية

وقدّمت وزارة التضامن تيسيرات جديدة للحجاج الجمعيات الأهلية، كما يلي.

- التعاقد مع إحدى أفضل شركات النقل.

- توفير باصات لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

- توفير الوعظ الديني للحجاج.

- الوعظ الديني يتم بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية.

- تقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج.

- توفير دليل للحجاج يشمل الإجراءات التي يمر بها الحاج.

- يغطي الدليل مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

وحصلت «الوطن» على نسخة من دليل الحجاج، والذي يوضح تفاصيل مهمة بشأن المشاعر المقدسة، ومنها صك الهدي قبل التصعيد وقبل يوم التروية، وهنا يجب على الحاج تذكر دفع قيمة صك الهدي قبل التصعيد وقبل يوم التروية من خلال أحد المنافذ الرسمية المعتمدة من السلطات السعودية، والالتزام بخطة التصعيد والنفرة.

وشدد الدليل على ضرورة الالتزام التام بخطة التصعيد والنفرة التي تم إعدادها بين البعثة ومسؤول المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة ومكتب الخدمة الميدانية ومشرف المجموعة، والتي يتم متابعة تنفيذها من عدة جهات في السعودية، وعدم المغادرة من الغرفة بالسكن إلا مع مشرف المجموعة.

كما حثّ على ضرورة إعلام الحاج بأنّ المساحة المخصصة لكل حاج بالمشاعر المقدسة يتم تحديدها من قبل السلطات السعودية وليس البعثة المصرية، لذلك يجب الحرص على عدم اصطحاب أي حقائب كبيرة أو مستلزمات من شأنها تقليل المساحة الخاصة بالحاج.

وأكد الدليل الالتزام بارتداء كارت المشاعر المقدسة لعرفات ومنى الذي يسلمه المشرف للحاج في باص التصعيد لمخيمات عرفات ومنى وحتى العودة إلى مكة المكرمة، حتى تتمكن من الدخول والخروج للمخيمات بسهولة ويسر وإمكان تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة للحاج، والالتزام بمكان التسكين بالمخيمات بالمكان المدون به اسم الحاج ومعرفة أماكن المخيمات جيدا قبل مغادرتها حتى يمكن العودة إليها بسهولة ويسر.