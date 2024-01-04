«التضامن»: أسعار الفنادق والخدمات في حج الجمعيات الأهلية تشمل 3 مستويات

أكد الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، والمدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة، أنّ أسعار الفنادق والخدمات في حج الجمعيات الأهلية تشمل 3 مستويات.

عدد فنادق حج الجمعيات الأهلية وفق المستويات

وبيّن «عبد الموجود» في تصريحات لـ«الوطن»، أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات المتعلقة بالحج على مختلف المستويات، والتعاقد مع 4 فنادق في مكة المكرمة، للمستوى الأول فندق، والمستوى الثاني 2 فندق، والمستوى الثالث فندق، وفي المدينة المنورة، جرى التعاقد مع 5 فنادق، المستوى الأول فندق، والمستوى الثاني 3 فنادق، والثالث فندق.

وأضاف أن الوزارة، تلقت عروضًا بشأن أسعار الفنادق والخدمات لموسم الحج، وتشمل المستويات الإقامة في فنادق مصنفة، وتوفير باصات موديلات لا تقل عن 2023؛ لتوفير خدمات متميزة، لافتًا إلى أن توفير خدمات المشاعر، سواء الوجبات الساخنة أو الجافة، وتوفير «بوفيه» مفتوح لكل المستويات طوال مدة الرحلة.

دليل الحجاج

وأشار إلى إصدار دليل للحجاج، يشمل نصائح مهمة كضرورة اصطحاب ملابس الإحرام عند التوجه إلى جدة، وأخذ نسخ احتياطية من تذكرة الطيران والتأشيرة وجواز السفر على الهاتف المحمول الخاص بالحاج، وذلك لمواجهة حدوث أي طوارئ، والتوجه إلى المطار في المواعيد المحددة، والتواجد ضمن المجموعة المُحددة بالمطار، والاستماع جيدًا وتنفيذ كل التوجيهات التي يقوم المشرف بتوجيهها للمجموعة.