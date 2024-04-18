«التعليم»: مكافآت إجادة مجزية للعاملين في امتحانات الثانوية العامة 2023

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صرف مكافآت إجادة مجزية لجميع العاملين في امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023 العام الماضي، خلال الأسبوع المقبل، وذلك من الموارد الذاتية للوزارة، وصندوق دعم المشروعات التعليمية، بعد موافقة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

امتحانات الثانوية العامة 2024

جاء ذلك خلال اجتماع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، وضمن الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة التي تبدأ 10 يونيو المقبل.