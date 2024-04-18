وزير التعليم: سحب امتحانات الثانوية العامة من بنك الأسئلة لضمان جودتها ودقتها

اجتمع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، مع رؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية؛ لاستعراض التعليمات الخاصة بسير أعمال الامتحانات، وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترولات لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023-2024، في إطار الاستعدادات المبكرة لامتحانات الثانوية العامة المقرر أن تبدأ 10 يونيو المقبل.

سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة

وأضاف الوزير أنّه سيتم سحب الامتحانات بنفس مواصفات العام الماضي من بنوك الأسئلة بما يضمن جودتها ودقتها، فضلا عن تشكيل لجان من الخبراء لاعتماد نموذج الإجابة حرصًا على تحقيق تكافؤ الفرص وضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

800 ألف طالب بالثانوية العامة

وأكد الدكتور رضا حجازي، أنّ الوزارة تولي أهمية كبيرة لحسن سير امتحانات الثانوية العامة، في ضوء عدد الطلاب الذي يقترب من 800 ألف طالب، مشيرا إلى حرص الوزارة على العمل في إطار منظومة دقيقة، والاستعانة بالعناصر الكفء من ذوي الخبرة عند إجراء امتحانات الثانوية العامة وبدرجة عالية من الشفافية لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.

حضر الاجتماع، الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي ونائب رئيس عام الامتحانات لتنظيم الأعمال الإلكترونية للجان الإدارة والنظام والمراقبة، والدكتورة أحلام الباز أستاذ دكتور بالمركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي والمشرف على اللجان الفنية وأعمال تقدير الدرجات، وعبدالرؤوف عبدالرحمن المشرف العام على أعمال لجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة.