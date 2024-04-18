«المصريين الأحرار» يهنئ أسيوط بعيدها القومي: ضحت بـ3 آلاف شهيد لحماية الوطن

قدم أعضاء حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب عصام خليل، اليوم الخميس، التهنئة لأهالي محافظة أسيوط والقيادات التنفيذية بمناسبة ذكرى عيدها القومي تخليدًا لتاريخها الحافل بالإنجازات.

«المصريين الأحرار» يهنئ أسيوط بالعيد القومي

وقال حزب المصريين الأحرار في بيان اليوم، إن مدينة «ساوت» في أسيوط سميت بـ«قلب الصعيد»، وكانت قاعدة للإقليم الثالث عشر للدولة الفرعونية القديمة، ما لها من دور حيوي في حرب الهكسوس، فضلا عن موقف أهالي بنى عدى التابعة لمركز منفلوط ضد الحملة الفرنسية عام 1799، ويوافق عيدها القومي يوم 18 أبريل من كل عام، مشيرا إلى أن المحافظة ضحت بـ3 آلاف شهيد من أبنائها قدموا أرواحهم فداء للوطن.