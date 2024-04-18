الوحدة في مهمة صعبة أمام السيب بالدوري العماني.. صراع القمة والقاع

يستضيف نادي السيب، نظيره الوحدة، مساء اليوم، في تمام الساعة الرابعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة 17 من بطولة الدوري العماني لكرة القدم.

السيب يسعى لتعزيز صدارته للدوري العماني

السيب متصدر الدوري العماني، الذي يقوده فنيا البرازيلي جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق لأندية الزمالك والإسماعيلي وسموحة وإنبي، برصيد 44 نقطة، يدخل مباراة الوحدة، بعد الفوز في الجولة 16 على ظفار بنتيجة 2-1.

وخاض نادي السيب، في بطولة الدوري العماني، 16 مباراة، إذ حقق الفريق 14 انتصارا تعادل في مباراتين فقط، وأحرز لاعبوه 32 هدفا، فيما منيت شباكه بـ5 أهداف فقط.

الوحدة يتذيل ترتيب الدوري العماني

في المقابل، نادي الوحدة صاحب المركز 12 والأخير، برصيد 10 نقاط، ويبحث عن 3 نقاط، في محاولة للخروج من دوامة الهبوط.

وفي الجولة 16 من بطولة الدوري العماني، خسر نادي الوحدة أمام نظيره بهلاء بهدف دون رد على أرضية ملعب «مجمع إبرا الرياضي».