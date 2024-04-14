عاجل.. جوميز يفاجئ كولر بقرار مثير قبل 24 ساعة من انطلاق قمة الدوري

استقر المدرب البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على 9 لاعبين ضمن التشكيل الأساسي للفريق، أمام الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة بدوري nile، التي تقام على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي، في السابعة مساء غد الاثنين.

جوميز يستقر على محمد عواد في حراس المرمى أمام المرمى

وعلم «الوطن سبورت»، من مصادره، أن المدير الفني لنادي الزمالك، استقر على 8 لاعبين ضمن التشكيل الأساسي للفريق، على رأسهم محمد عواد في مركز حراسة المرمى، بالإضافة إلى الرباعي أحمد فتوح، وحسام عبدالمجيد، وحمزة المثلوثي، وعمر جابر، وفي وسط الملعب عبدالله السعيد ودونجا وناصر ماهر، بالإضافة إلى زيزو وسامسون أكينيولا.

وتابع: «المدرب البرتغالي جوزيه جوميز يفاضل بين الثنائي أحمد حمدي ومحمد شحاتة، للتواجد بجوار نبيل عماد دونجا، بالإضافة إلى وجود مفاضلة أخرى بين مصطفى شلبي وناصر ماهر، لكن الأخير هو الأقرب للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق أمام الأهلي في قمة مسابقة الدوري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملاقاة الأهلي، ضمن مؤجلات الجولة العاشرة من مسابقة دوري nile، التي تقام في تمام السابعة مساء غد الاثنين، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.