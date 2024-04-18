الكاتب الصحفي أحمد رفعت: 60 مليون مصري يستفيدون من «حياة كريمة»

قال أحمد رفعت الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، إنّ هناك العديد من المبادرات الرئاسية للارتقاء بالأحوال المعيشية والصحية للمواطنين، وإكمال ما لم تستطع الموازنة العامة تحقيقه، ومنها مبادرة حياة كريمة و100 مليون صحية وتكافل وكرامة.

مبادرات رئاسية للارتقاء بالأحوال المعيشية

وأضاف «رفعت»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة dmc، تقديم الإعلامية هبة ماهر، أنّ الرئيس السيسي قادر على طرح المبادرات، ثم الاعتمادات الخاصة بها من المنح وصناديق التبرعات، مؤكدًا أنّ هناك جهدا كبيرا لتوفير الاعتمادات بالتنسيق بين مؤسسات دولية وخيرية والمجتمع الأهلي.

مبادرة حياة كريمة

وتابع أنّ من بين المبادرات «حياة كريمة» التي بدأت في يناير 2019، ويستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن مصري بحجم إنفاق يتعدى 700 مليار جنيه، مشيرا إلى أنّ المبادراة هدفها الارتقاء بالأحوال المعيشية للأفراد من بناء المدارس والوحدات السكنية والرعاية الطبية، كما تحقق أهدافا غير مباشرة، كمشكلة الأمية والزيادة السكانية والتطرف.