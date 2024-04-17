الانتهاء من تنفيذ 28 مشروعا ورصف 10 طرق ضمن «حياة كريمة» في أسوان والفيوم

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقريرًا يوضح الانتهاء من 28 مشروعا ضمن حياة كريمة بأسوان.

الانتهاء من 28 مشروعا ضمن حياة كريمة في أسوان

وجاء في التقرير الانتهاء من 28 مشروعا بنسبة 100% ضمن حياة كريمة في أسوان، منها مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعي بجانب مشروعات إنشاء وتطوير وصيانة 10 مدارس، و2 مركز شباب، و2 وحدة لطب الأسرة، و2 وحدة للإسعاف، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع الرئيسية وإنشاء 4 كباري عليها، ومشروعات إنشاء عدد من مكاتب البريد، وإحلال وتجديد خطوط وشبكات مياه الشرب.

وفي البحيرة بدأت أعمال توريد محصول القمح بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية، وبلغ إجمالى ما جرى توريده لشون البحيرة 11.648 طن من إجمالي المساحة المنزرعة من القمح لهذا العام، والتي تبلغ 290 ألف و89 فدانا.

تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق في الفيوم

وفي الفيوم، أعلنت المحافظات عن تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق خارجية وداخلية تخدم أهالى قرى مركزي إطسا ويوسف الصديق ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، منها 5 طرق بقري إطسا، و5 طرق بقرى يوسف الصديق.