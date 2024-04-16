«الثقافة» تنظم برامج متنوعة في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ الخميس المقبل

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، الخميس المقبل، مجموعة متنوعة من الفعاليات الثقافية والفنية على مدار أسبوع بقرى محافظة كفر الشيخ، وتستمر حتى 25 أبريل الحالي، وذلك ضمن برامج وزارة الثقافة المنفذة بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

وتشهد الفعاليات عددا من المحاضرات واللقاءات التثقيفية، منها «تحسين جودة حياة الإنسان المصري، أهمية الدعم النفسي، كيفية إقامة المشروعات الصغيرة، الحفاظ على المياه، ومواجهة ظاهرة الإدمان».

فعاليات الثقافة في قرى حياة كريمة بكفر الشيخ

كما تعقد مجموعة من الورش ضمن برنامج الأشغال اليدوية والحرف التراثية، منها «صناعة الحلي، الأركيت، النسيج والمشغولات الجلدية»، بجانب ورش الحكي والألعاب الشعبية وفقرات اكتشاف المواهب والعروض الفنية والمسرحية ومعرض الكتب الخاص بإصدارات هيئة قصور الثقافة والأمسيات الشعرية التي يشارك بها نخبة من شعراء المحافظة.

وتقام الفعاليات في مدرسة دقلت الابتدائية بمركز كفر الشيخ، في الفترة من 18 حتى 20 أبريل، ويستقبل مركز شباب قرية الحمراوي الفعاليات في الفترة من 21 حتى 23 أبريل، وفي مركز شباب قرية روينة خلال يومي 24 و25 أبريل.

وتنظم هيئة قصور الثقافة الفعاليات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والشركة القابضة لمياه الشرب، وتنفذ من خلال الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، وإقليم شرق الدلتا الثقافي برئاسة عمرو فرج، وبإشراف أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال، وفرع ثقافة كفر الشيخ برئاسة أحمد الشهاوي.

تنظيم أسابيع ثقافية في قرى حياة كريمة بـ16 محافظة

يذكر أن هيئة قصور الثقافة نظمت عددا كبيرا من الأسابيع الثقافية بقرى حياة كريمة في 16 محافظة على مدار الفترة الماضية، وذلك في مركز ساحل سليم بأسيوط، وقنا مركز الوقف، والفيوم مركز إطسا، والإسماعيلية مركز القنطرة شرق، والشرقية مركز الحسينية، والبحيرة مركز كفر الدوار، والجيزة مركز الصف، والقليوبية مركز شبين القناطر.

كما تم تنفيذ الفعاليات في مركز كفر سعد بدمياط، وكفر الشيخ مركز مطوبس، والمنوفية مركز أشمون، والدقهلية مركز شربين، وبني سويف مركز ببا، والأقصر مركز أرمنت، والمنيا مركز مغاغة، ودمياط مركز الزرقا، والغربية في مراكز زفتى والمحلة الكبرى وكفر الزيات وبسيون.