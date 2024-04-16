«حياة كريمة» تنفذ 10 مشاريع لرصف الطرق في قرى محافظة الفيوم

تعمل المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، على تحقيق نهضة حضارية في القرى الفقيرة، وذلك من خلال إنشاء المشاريع الخدمية وتدشين المبادرات التي تشمل كافة الأصعدة المختلفة، سواء الصعيد الصحي أو التعليمي أو السكني وغيره من الأصعدة المختلفة.

رصف الطرق في الفيوم

ووصلت مؤسسة «حياة كريمة» إلى محافظة الفيوم، وبدأت في تنفيذ 10 مشروعات لرصف الطرق في بعض المناطق المحافظة، وتشمل تلك المشروعات الطرق الداخلية والخارجية، والتي تخدم قرى مركزين من مراكز الفيوم، وهم مركز إطسا ومركز يوسف الصديق.

وأوضحت حياة كريمة في بيان صدر عنها، أنه تم تقسيم الطرق الـ10 إلى 5 في قرى مركز إطسا، و5 طرق في قرى مركز يوسف الصديق، والذي من شأنه أن يساهم في تسهيل حركة المواطنين والمركبات على هذه الطرق، وذلك في إطار عمل «حياة كريمة» على تسحين حال القرى المصرية لاسيما تلك التي تأتي ضمن القرى الأكثر احتياجا.

مشاريع طرق قرى مركز إطسا

وتأتي الطرق التي تعمل «حياة كريمة» على تنفيذها في على النحو التالي:-

= مركز إطسا:

- طريق إطسا / دائري الفيوم، يصل طوله إلى 4 كيلومترات.

- طريق داخلي الغرق قبلي، يصل طوله إلى 3 كيلومترات.

- طريق داخلي تادرس / القاسمية يصل طوله إلى 1 كيلومتر.

- تمهيد الطرق الداخلية لقرية قلهانة والتي يصل إجمالي طولها إلى 3.2 كيلومتر.

- تسوية وتمهيد الطرق الداخلية في منشية ربيع بقرية قلهانة ويصل إجمالي طولها إلى 5 كيلومترات.

مشاريع طرق مركز يوسف الصديق

مركز يوسف الصديق:

- طريق المسلات / شكشوك

- طريق الريان / قارون

- طريق قليون / مدينة ماضي

- رصف الطريق الداخلي بقرية قصر الجبالي

- رصف الطريق الداخلي لقرية قارون