4 إجراءات مشددة من «التعليم» لمنع الغش بالثانوية العامة.. تطبيق تقنيات حديثة

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اتخاذ إجراءات جديدة وحازمة والاستعداد المبكر لامتحانات الثانوية العامة 2024، بعد حصر جميع المشكلات التي واجهت الامتحانات خلال الأعوام الماضية، وتفاديها هذا العام.

تطبيق تقنيات حديثة لمنع الغش

وشدد وزير التعليم، خلال اجتماع مع رئيس امتحانات الثانوية العامة ورؤساء لجان النظام والمراقبة ورؤساء لجان الإدارة على مستوى الجمهورية، استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة.

وأكد ضرورة التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات، ومنع اصطحاب المراقبين للهواتف المحمولة داخل اللجان، واستخدام تقنيات حديثة سيتم تطبيقها العام الحالي في مواجهة محاولات الغش الإلكتروني.

وأكد الوزير، أنه سيتم على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حياله.