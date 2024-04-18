تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية بعد موجة رياح وأتربة غرب البلاد

شهدت عدة مدن غرب البلاد أمس موجة من الرياح المثيرة للرمال والأتربة، امتدت تأثيراتها على مدن الوجه البحري والسواحل الشمالية ومناطق من القاهرة الكبرى، تبعها أجواء مغبرة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة، ولكن الاستقرار في حالة الطقس بدأ يعود من جديد اليوم.

تحسن الأحوال الجوية

ورصد مراسل «الوطن» في بث مباشر، التحسن الكبير في أحوال الطقس على مدينتي مرسى مطروح والسلوم والطرق السريعة المؤدية من وإلى تلك المناطق، بعد توقف الرياح المثيرة للرمال والأتربة عنها.

وتوقّعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحسّن الأجواء مع تقدم ساعات النهار على مختلف أنحاء البلاد، ليكون مستوى الرؤية الآن على القاهرة الكبرى 2000 متر، مع انخفاض ملحوظ في قيم درجات الحرارة بين 5 و6 درجات مئوية، لتنخفض درجة الحرارة اليوم على القاهرة حتى 23 درجة.

ورغم التحسن الذي يزداد مع تقدم ساعات النهار، نصحت هيئة الأرصاد الجوية، مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر بارتداء الكمامات أثناء الخروج، تجنبا للتعرض لأي أزمات صحية تنتج عن التقلبات الجوية.