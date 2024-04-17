تعرف على حالة الطقس في عمان.. الأرصاد الجوية تحذر

تعرضت سلطنة عمان إلى منخفض جوي قوي ورياح شديدة، تسبب في خسائر بشرية ومادية خلال الأيام الماضية، وتساقطت الأمطار بشكل غزير، ما أدى إلى تعطل حركة المرور، ويرغب العديد من الأشخاص في معرفة حالة الطقس في عمان.

حالة الطقس في عمان

بحسب ما ذكرته الأرصاد الجوية العمانية، فإن حالة الطقس في عمان، تنذر بوجود فرص لتشكل السحب المنخفضة أو الضباب، خلال ساعات الليل والصباح الباكر ليوم الخميس، التي ستؤدي إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية على أجزاء من عدة محافظات مختلفة في السلطنة، منها البريمي والظاهرة والداخلية وجنوب الشرقية وشمال الشرقية والوسطى وظفار.

حالة الطقس في عمان

كما سيكون هناك فرص في المناطق الساحلية لمحافظة ظفار والجبال المجاورة، لتساقط الرذاذ المتقطع، مع طقس غائم جزئيا على بقية محافظات السلطنة، بالإضافة إلى احتمال تشكل السحب الركامية وهطول أمطار تكون رعدية مصحوبة برياح نشطة على جبال الحجر والمناطق المجاورة خلال فترة ما بعد الظهيرة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء العمانية.

فيما ستكون درجات الحرارة في عمان كالتالي:

- تبلغ درجة الحرارة العظمى في محافظة مسقط 36 درجة مئوية والصغرى 29 درجة مئوية.

- درجة الحرارة في مدينة صلالة، تبلغ العظمى 30 درجة مئوية، والصغرى 25 درجة مئوية.

نصائح للوقاية من حالة الطقس في عمان

وفي هذا السياق، قال محمود القياتي، خبير هيئة الأرصاد الجوية، إنه من الضروري اتباع مجموعة من الإجراءات الاحترازية والوقائية، للتعامل مع حالة الطقس العنيفة، ندكرها فيما يلي:

- ضرورة عدم السير أو السفر أسفل المناطق الجبلية أو المنحدرة كونها تشكل خطر على حياة الشخص.

- الابتعاد عن الأماكن التي يوجد بها سيول والتزام التواجد في المنازل، فضلا عن اتباع النصائح بدقة.